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55 минут назад

Украину уличили в миграционном кризисе

Через Украину существует поток мигрантов в страны Евросоюза, однако Запад не реагирует, а наказывает Минск. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Украину уличили в миграционном кризисе
Фото: ReutersReuters

По словам Полищука, миграционный кризис в Европе был создан не действиями Минска, а собственной политикой западных стран по экспорту демократии, которая дестабилизировала Ближний Восток и Северную Африку.

"Кроме того, через Белоруссию в ЕС идет менее 5% общего потока нелегальных мигрантов. Кстати, поток через Украину тоже существует, но Запад на это не реагирует. По сути, Белоруссия стала жертвой западной политики. Она максимально гуманно обращается с беженцами, но ее и за это наказывают. А Польше, которая третирует мигрантов крайне жестоко и не допускает к ним гуманитарные организации, все сходит с рук", - добавил он.

Напомним, в последнее время страны ЕС, прежде всего Литва, Латвия и Польша заявляли о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, а также обвиняли Минск в умышленном создании миграционного кризиса. В Белоруссии же ответили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также подчеркивал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных приезжих в страны ЕС, объясняя это тем, что из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

В мире,Алексей Полищук,МИД,ЕС,РИА Новости,
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