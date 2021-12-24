В консульство РФ во Львове кинули зажигательную смесь

"Сегодня около 3 часов ночи неустановленное лицо бросило бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение Генерального консульства Российской Федерации во Львове. В результате происшествия никто не пострадал, ущерб диппредставительству не нанесен", - сказано в сообщении.