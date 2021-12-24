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1 час назад

В ограждение российского консульства во Львове бросили бутылку с зажигательной смесью

Неизвестный в ночь на пятницу бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение Генерального консульства РФ во Львове. Об этом в пятницу сообщила полиция Львовской области.

В консульство РФ во Львове кинули зажигательную смесь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня около 3 часов ночи неустановленное лицо бросило бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение Генерального консульства Российской Федерации во Львове. В результате происшествия никто не пострадал, ущерб диппредставительству не нанесен", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное дело по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность злоумышленника, причастного к совершению уголовного преступления.

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