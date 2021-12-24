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10 минут назад

Опубликовано видео с аплодирующим себе Зеленским

Офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал видео, на котором запечатлен рукоплещущий себе глава государства. Соответствующие кадры появились в официальном Telegram-канале ведомства.

На записи Зеленский выступает перед дипломатами с поздравительной речью в честь Дня дипломатического работника.

Зеленского обвинили в госизмене

«Вы работаете далеко за пределами Украины, но Украина всегда рядом. Украина вас видит, Украина вас ценит, Украина рассчитывает на вас!» – обращается он к присутствующим.

При этом на следующих кадрах можно увидеть самого аплодирующего Зеленского в зале. Создается впечатление, что президент Украины сам себе рукоплещет.

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