Офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал видео, на котором запечатлен рукоплещущий себе глава государства. Соответствующие кадры появились в официальном Telegram-канале ведомства.
На записи Зеленский выступает перед дипломатами с поздравительной речью в честь Дня дипломатического работника.
«Вы работаете далеко за пределами Украины, но Украина всегда рядом. Украина вас видит, Украина вас ценит, Украина рассчитывает на вас!» – обращается он к присутствующим.
При этом на следующих кадрах можно увидеть самого аплодирующего Зеленского в зале. Создается впечатление, что президент Украины сам себе рукоплещет.