Саакашвили: Грузия теряет поддержку Запада

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что страна теряет поддержку Запада и все больше сближается с Россией. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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По его словам, в Грузии якобы все громче звучат разговоры об углублении отношений с Россией и снятии дипломатических ограничений. Он считает, в страну были внедрены «агенты российских спецслужб». Также он подчеркнул, что грузинское телерадиопространство якобы заполнено российскими контентом и пропагандой.

Политик подчеркнул, что проекты круизных терминалов и глубоководного порта, которые должны были стать для Грузии «окном в Европу», были приостановлены, а главным инфраструктурным проектом вместо этого, по его словам, стало строительство в Россию новой дороги, которая не имеет экономического значения для Тбилиси.