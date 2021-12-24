Полакомились манго: пьяные попугаи вызвали хаос в Австралии

В австралийском городе Брум в штат Западная Австралия пьяные краснокрылые попугаи устроили хаос, врываясь в дома местных жителей и ведя себя непредсказуемо, сообщает The Fox Melbourne.
Отмечается, что птицы полакомились ферментированными плодами манго. Когда сезон заканчивается, опавшие фрукты остаются гнить на земле и бродить. И так как в манго содержится большое количество сахара, то в плодах вырабатывается спирт. Попугаи очень любят такое лакомство. Специалисты же указывают на всю серьезность ситуации, поскольку охмелевшие птицы могут умереть.
Дело в том, что попугаи начинают летать по странной траектории, залетать в окна, бродить по домам или валяться на полу. Некоторые особи становятся не в состоянии летать. Все это делает их уязвимыми для хищников, в том числе домашних кошек. Также птицы могут пострадать от ударов со стеклом или деревом.
Кроме того, этанол воздействует на состояние птиц в течение нескольких дней. Они становятся вялыми и недоедают. Отравление спиртом таким образом может быть для них очень опасным.
В Бруме к ветеринарам уже доставили около полудюжины пострадавших попугаев. Врачам удалось их вылечить, однако они отметили, что большинство птиц умирают прежде, чем их находят люди и успевают доставить в клинику.
Ученые из Бристольского университета изучили поведение пернатых при поиске корма на растительности и пришли к выводу, что птицы могут запоминать места, где живут невкусные и опасные гус еницы. Авторы исследования считают, что птицы скорее выберут облететь стороной некоторые растения, чем принимать решение по каждой отдельной гусенице.