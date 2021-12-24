Президент Эстонии высказался о требованиях Москвы

Об обсуждении требований Москвы о гарантиях безопасности не может быть и речи, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление президента Эстонии Алара Кариса.
«С требованиями России просто. Их нужно просто отложить и выступить со своими мыслями. Если мы начнем их обсуждать одно за другим, то, думаю, у нас и возникнет проблема. В конце концов, отношения с Россией когда-нибудь должны будут войти в какие-либо разумные рамки. Никто не хочет эскалации. Но об обсуждении этих пунктов, я считаю, не может быть и речи», — заявил глава государства.
Он отметил, что бояться Москвы нельзя ни в коем случае. «Страх — очень сильное чувство. Я не думаю, что кого-то следует бояться, просто нужно заниматься сдерживанием. Мы должны идти нога в ногу с союзниками и не позволять раскалывать себя, что, понятно, является одной из целей сегодняшней России — рассорить нас между собой, на Запад-Восток, на Север-Юг, рассориться с США», — сказал президент.
Напомним, 17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно документу, страны Североатлантического альянса, в частности, обязуются исключить присоединение к НАТО Украины, а США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение Альянса на восток.