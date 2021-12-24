Президент Эстонии высказался о требованиях Москвы

«С требованиями России просто. Их нужно просто отложить и выступить со своими мыслями. Если мы начнем их обсуждать одно за другим, то, думаю, у нас и возникнет проблема. В конце концов, отношения с Россией когда-нибудь должны будут войти в какие-либо разумные рамки. Никто не хочет эскалации. Но об обсуждении этих пунктов, я считаю, не может быть и речи», — заявил глава государства.