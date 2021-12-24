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29 минут назад

В США допустили приближение НАТО к границам России

Представитель Администрации президента США заявил, что потенциальные действия Москвы на Украине приблизят военных Североатлантического альянса к ее границам, а не удалят от них, сообщает РИА Новости.

В США допустили приближение НАТО к границам России
Фото: ReutersReuters

«Если Россия продвинется в том, что уже может происходить, мы с нашими союзниками готовы наложить жесткую цену, которая повредит российской экономике и приведет именно к тому, чего она не хочет — больше потенциала НАТО ближе, а не дальше от российских границ. Мы передали это напрямую России, в том числе по линии президентов Байдена и Путина», — отметил высокопоставленный представитель Администрации.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не готовы соглашаться на предложения РФ по безопасности, которые касаются НАТО. Отмечается, что подготовка к дипломатическим переговорам ведется. Обе стороны намерены провести их в начале января следующего года.

Напомним, 17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно документу, страны Североатлантического альянса, в частности, обязуются исключить присоединение к НАТО Украины, а США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение Альянса на восток.

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