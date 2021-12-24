В США допустили приближение НАТО к границам России

Представитель Администрации президента США заявил, что потенциальные действия Москвы на Украине приблизят военных Североатлантического альянса к ее границам, а не удалят от них, сообщает РИА Новости.
«Если Россия продвинется в том, что уже может происходить, мы с нашими союзниками готовы наложить жесткую цену, которая повредит российской экономике и приведет именно к тому, чего она не хочет — больше потенциала НАТО ближе, а не дальше от российских границ. Мы передали это напрямую России, в том числе по линии президентов Байдена и Путина», — отметил высокопоставленный представитель Администрации.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не готовы соглашаться на предложения РФ по безопасности, которые касаются НАТО. Отмечается, что подготовка к дипломатическим переговорам ведется. Обе стороны намерены провести их в начале января следующего года.
Напомним, 17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно документу, страны Североатлантического альянса, в частности, обязуются исключить присоединение к НАТО Украины, а США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение Альянса на восток.