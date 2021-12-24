В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 73.36EUR 83.12
Войти в почту
39 минут назад

Ассанж подал прошение об обжаловании экстрадиции в США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подал прошение об обжаловании экстрадиции из Великобритании в США. Об этом сообщила его невеста Стелла Моррис.

Ассанж подал прошение об обжаловании экстрадиции в США
Фото: Dominic Lipinski\PA Images\TASSDominic Lipinski\PA Images\TASS

«Сегодня утром Джулиан Ассанж подал прошение о разрешении на обжалование в Верховном суде постановления Высокого суда о том, что он может быть экстрадирован в США», – написала Моррис в Twitter.

По ее словам, прошение рассматривается судьями Высокого суда Лондона, который 10 декабря удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа. Она добавила, что неизвестно, сколько времени это займет, но точно не раньше третьей недели января 2022 года.

В Штатах Ассанжа обвиняют в шпионаже и крупнейшем в американской истории случае раскрытия секретной информации. Ему грозит до 175 лет тюрьмы. Он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне с июня 2012 года. 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по запросу США, а слушания о его экстрадиции начались 2 мая 2019 года.

На прошлой неделе десятки людей вышли на митинг к британскому посольству в Нью-Йорке в поддержку основателя Wikileaks. Они требовали освободить Ассанжа, а на плакатах некоторых его защитников утверждалось, что «Британским судом манипулирует правительство США». Поводом для митинга стала информация об инсульте у Ассанжа в тюрьме.

В мире,Джулиан Ассанж,Wikileaks,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители