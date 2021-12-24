Ассанж подал прошение об обжаловании экстрадиции в США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подал прошение об обжаловании экстрадиции из Великобритании в США. Об этом сообщила его невеста Стелла Моррис.

Фото: Dominic Lipinski\PA Images\TASS Dominic Lipinski\PA Images\TASS

«Сегодня утром Джулиан Ассанж подал прошение о разрешении на обжалование в Верховном суде постановления Высокого суда о том, что он может быть экстрадирован в США», – написала Моррис в Twitter.

По ее словам, прошение рассматривается судьями Высокого суда Лондона, который 10 декабря удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа. Она добавила, что неизвестно, сколько времени это займет, но точно не раньше третьей недели января 2022 года.

В Штатах Ассанжа обвиняют в шпионаже и крупнейшем в американской истории случае раскрытия секретной информации. Ему грозит до 175 лет тюрьмы. Он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне с июня 2012 года. 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по запросу США, а слушания о его экстрадиции начались 2 мая 2019 года.