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7 минут назад

Италия вводит обязательное ношение масок на улице из-за «омикрона»

Италия вводит новые ограничительные меры в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон», в том числе возвращает ношение масок на улице, пишет агентство ANSA.

Италия ужесточает антиковидные ограничения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Среди новых мер - запрет до 31 января на проведение вечеринок на площадях и дискотек, введение суперпропусков в бары, тренажерные залы и музеи. На открытом воздухе необходимо будет носить маску, а в кинотеатрах, на стадионах и в автобусах нужно использовать маски типа FFP2. В Италии в ближайшие недели ожидается резкий рост заболевших коронавирусом в связи со стремительным распространением штамма «омикрон». Введением новых мер правительство страны рассчитывает сдержать пандемию.

Как сообщает РИА Новости, ранее Совет министров Италии единогласно принял новый декрет с ужесточением мер борьбы с коронавирусной инфекцией. Положения нового декрета разъяснил журналистам министр здравоохранения страны Роберто Сперанца.

Так, в соответствии с декретом, сокращается срок действия электронного сертификата green pass c девяти месяцев до шести.

Кроме требования носить маски типа FFP2 на транспорте, в кинотеатрах, театрах, музеях, на спортивных мероприятиях, которые проводятся в закрытых помещениях, в этих местах запрещается прием пищи.

В Италии в четверг зафиксирован абсолютный рекорд заражений коронавирусом - за сутки число заболевших выросло на 44 595 случаев. До этого самый высокий суточный прирост в 40,9 тысячи заболевших был зарегистрирован в ноябре прошлого года.

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