МИД Украины выразил протест России из-за помощи Донбассу

МИД Украины выразил протест в связи с отправкой очередной партии гуманитарной помощи из России в Донбасс.
«МИД Украины выражает решительный протест в связи с продолжением Российской Федерацией противоправной практики направления на территорию Украины так называемых «гуманитарных конвоев», - говорится в заявлении на сайте украинского внешнеполитического ведомства.
В МИД Украины указали, что РФ в очередной раз с нарушением украинского законодательства незаконно направила гуманитарную помощь в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. При этом «конвой» проехал через неподконтрольный Украине участок границы.
«В этой связи МИД Украины направило российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить совершение противоправных действий против суверенитета нашего государства и неукоснительно соблюдать международное право и законодательство Украины», - заявили в украинском МИД.
Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что 22 декабря колонна МЧС России выдвинулась из Ростовской области для доставки жителям Донбасса гуманитарной помощи, в том числе 185 тонн товаров медицинского назначения. В ведомстве подчеркнули, что транспортировка осуществляется в соответствии с международными нормами по доставке гуманитарных грузов.