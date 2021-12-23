МИД Украины выразил протест России из-за помощи Донбассу

МИД Украины выразил протест в связи с отправкой очередной партии гуманитарной помощи из России в Донбасс.

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«МИД Украины выражает решительный протест в связи с продолжением Российской Федерацией противоправной практики направления на территорию Украины так называемых «гуманитарных конвоев», - говорится в заявлении на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

В МИД Украины указали, что РФ в очередной раз с нарушением украинского законодательства незаконно направила гуманитарную помощь в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. При этом «конвой» проехал через неподконтрольный Украине участок границы.

«В этой связи МИД Украины направило российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить совершение противоправных действий против суверенитета нашего государства и неукоснительно соблюдать международное право и законодательство Украины», - заявили в украинском МИД.