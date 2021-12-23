Додон рассказал об ухудшении отношений Молдавии и России

Экс-президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала NTV Moldova заявил, что за год отношения Кишинёва с Москвой значительно ухудшились, но он надеется это исправить.

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«Нужно признать, что отношения Молдавии и России являются не самыми лучшими, особенно в сравнении с тем, что было год назад», — цитирует РИА Новости Додона.

Он выразил надежду, что «после того, как новый посол отправится в Россию начнётся продвижение по дипломатическому направлению».

Додон подчеркнул, что экономических контактов между Россией и Молдавией «почти нет».

Экс-президент отметил, что намерен приложить усилия, чтобы улучшить отношения с Россией.

Ранее председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Ион Гузун предложил объявить посла России в Кишинёве Олега Васнецова персоной нон грата.

По его мнению, российского дипломата необходимо выслать из страны, так как он принимал участие в инаугурации лидера Приднестровья Вадима Красносельского.