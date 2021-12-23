В ДНР обвинили США в доставке химоружия на Украину

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о том, что первая партия химического оружия была поставлена в Борисполь самолетами США в октябре 2021 года, пишет телеканал "Звезда".
«Первая доставка, которая была антидота, и это не химические вещества, это все-таки можно сказать оружие, она была доставлена самолетами Соединенных Штатов Америки. Это было в октябре, в Борисполе выгружалось. В ноябре пришло само уже химическое оружие. Оно в колбах металлических по 45 миллиметров», - сказал Басурин в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее Басурин заявил, что для применения химоружия Киев привлек частную военную компанию. По его словам, химоружие поставлялось на линию соприкосновения в двух видах - как снаряды для гранатометов и аэрозоль.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что американские ЧВК готовят провокацию в Донбассе. Наемники намерены организовать атаку с использованием химических компонентов. По его словам, в города Авдеевку и Красный Лиман доставлены резервуары неустановленного химического компонента. Достоверно известно о присутствии более 120 сотрудников американских ЧВК