В ДНР обвинили США в доставке химоружия на Украину

«Первая доставка, которая была антидота, и это не химические вещества, это все-таки можно сказать оружие, она была доставлена самолетами Соединенных Штатов Америки. Это было в октябре, в Борисполе выгружалось. В ноябре пришло само уже химическое оружие. Оно в колбах металлических по 45 миллиметров», - сказал Басурин в эфире телеканала «Россия 24».