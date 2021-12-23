«НАТО надо отступить»: Британцы отреагировали на слова Путина

«Президент России прав насчет НАТО. Украина — это задний двор РФ и присутствие натовских сапог и ракет там неприемлемо. Можно только представить выражение лица Джо Байдена, если бы, например, Ирландская республика разрешила российским сапогам и ракетам находиться на их земле. Американское присутствие уже есть в Румынии, в Польше, в Турции и бог знает, где еще. НАТО должно остановить это неоправданное движение на восток, и если этого не произойдет, то, скорее всего, начнется полномасштабная война, и ради чего?», — отметили они.