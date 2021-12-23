«НАТО надо отступить»: Британцы отреагировали на слова Путина

НАТО необходимо отступить и прекратить попытки расширения на востоке, считают читатели газеты Daily Mail. Таким образом британцы отреагировали на статью с тезисами речи президента России Владимира Путина на пресс-конференции сегодня.
Напомним, что во время брифинга глава РФ затронул вопрос о неприемлемости расширения НАТО на восток. Путин подчеркнул, что Россия никому не угрожает, Украине в том числе, а США «пришли со своими ракетами» к границам страны. Президент РФ потребовал от НАТО в срочном порядке реальных гарантий безопасности.
«Слова Путина о том, как Америка отреагирует, если Россия начнет вмешиваться в мексиканские отношения с США, были удачными. НАТО необходимо отступить и прекратить попытки закрепиться», — прокомментировал слова Путина читатель Daily Mail с никнеймом jimnyj.
Еще один пользователь MichaelShirt обратил внимание на двойные стандарты Запада. По его словам, если следовать западной логике, то частям Украины, в которых преобладают русские, нужно позволить воссоединиться с РФ. Иначе выходить, что разделять страны по этническим соображениям и уничтожать нации разрешено только Западу.
«Возможно, ЕС предложит подчинить часть Украины российскому законодательству и установить таможенный барьер между этой частью и остальной территорией страны. Это то, что они сделали с Великобританией в Северной Ирландии. Так что все должно быть в порядке, верно?» — предложил bob_001.
Читатели Daily Mail с никнеймами Larry и colin atkinson полностью согласились со словами Путина насчет действий НАТО.
«Президент России прав насчет НАТО. Украина — это задний двор РФ и присутствие натовских сапог и ракет там неприемлемо. Можно только представить выражение лица Джо Байдена, если бы, например, Ирландская республика разрешила российским сапогам и ракетам находиться на их земле. Американское присутствие уже есть в Румынии, в Польше, в Турции и бог знает, где еще. НАТО должно остановить это неоправданное движение на восток, и если этого не произойдет, то, скорее всего, начнется полномасштабная война, и ради чего?», — отметили они.
Путин провел пресс-конференцию сегодня, 23 декабря. Мероприятие продлилось почти четыре часа. В ходе него президент России ответил на 55 вопросов журналистов.