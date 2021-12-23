Блинкен и генсек НАТО обсудили ситуацию на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили ситуацию на Украине и заявили о готовности альянса к конструктивному диалогу с Россией. Соответствующая информация опубликована на сайте Госдепа.