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51 минуту назад

Блинкен и генсек НАТО обсудили ситуацию на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили ситуацию на Украине и заявили о готовности альянса к конструктивному диалогу с Россией. Соответствующая информация опубликована на сайте Госдепа.

Блинкен и генсек НАТО обсудили ситуацию на Украине
Фото: Legion-MediaLegion-Media

«Госсекретарь Блинкен переговорил сегодня с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, обсудив общую обеспокоенность наращиванием военных сил России на границах с Украиной», — говорится в сообщении.

Как отмечается, «стороны обсудили подход НАТО к России по двойному треку, отметив, что альянс сохраняет готовность к конструктивному диалогу с Россией, оставаясь единым в защите союзников».

Ранее председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Анн Линде провела переговоры с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, в ходе которых они обсудили ситуацию на Украине.

В мире,Энтони Блинкен,Йенс Столтенберг,НАТО,Госдеп США,ЕС,ОБСЕ,
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