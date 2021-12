Умерла культовая писательница и драматург Джоан Дидион

Культовая американская писательница и драматург, сценарист фильма «Звезда родилась» Джоан Дидион, известная своими романами и политической журналистикой, умерла в возрасте 87 лет. Об этом со ссылкой на издателей Дидион сообщает The New York Times .

Джоан Дидион стала известной в 1960-х благодаря статьям в таких изданиях, как Life, The Saturday Evening Post, The New York Times Magazine и Esquire. Она писала о калифорнийской контркультуре, Голливуде, американской политике и социальном хаосе того десятилетия в саркастическом стиле, заслужившем ей статус одной из самых ярких представительниц «новой журналистики».