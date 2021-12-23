В США предупредили РФ о последствиях в случае агрессии против Украины

Агрессия России в отношении Украины приведет к наращиванию сил НАТО у российских границ и серьезным ответным мерам экономического характера. Об этом, как передает ТАСС, заявил представитель администрации США высокого ранга на специальном телефонном брифинге, посвященном украинскому кризису.

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По словам чиновника, если Россия решится на военную агрессию, США и союзники готовы принять серьезные меры, «которые нанесут ущерб российской экономике», а также усилить «потенциал НАТО у [границ] России».

Чиновник отметил, что Вашингтон передал Москве все вышеизложенное по разным каналам, в том числе президент США Джо Байден говорил об этом с российским лидером Владимиром Путиным.

«Но мы также ясно дали понять, что у России есть и другой путь. США готовы приступить к дипломатии уже в начале января», - заявил представитель американской администрации.

По мнению чиновника, Россия еще не приняла решения о дальнейших действиях, однако Вашингтон готов к диалогу как в двустороннем формате, так и через Совет Россия - НАТО и ОБСЕ.

«Есть некоторые вопросы, поднятые Россией, которые мы, по нашему мнению, можем обсуждать, и есть другие, на которые, как им хорошо известно, мы никогда не согласимся», - добавил он.