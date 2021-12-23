В США предупредили РФ о последствиях в случае агрессии против Украины

Агрессия России в отношении Украины приведет к наращиванию сил НАТО у российских границ и серьезным ответным мерам экономического характера. Об этом, как передает ТАСС, заявил представитель администрации США высокого ранга на специальном телефонном брифинге, посвященном украинскому кризису.
По словам чиновника, если Россия решится на военную агрессию, США и союзники готовы принять серьезные меры, «которые нанесут ущерб российской экономике», а также усилить «потенциал НАТО у [границ] России».
Чиновник отметил, что Вашингтон передал Москве все вышеизложенное по разным каналам, в том числе президент США Джо Байден говорил об этом с российским лидером Владимиром Путиным.
«Но мы также ясно дали понять, что у России есть и другой путь. США готовы приступить к дипломатии уже в начале января», - заявил представитель американской администрации.
По мнению чиновника, Россия еще не приняла решения о дальнейших действиях, однако Вашингтон готов к диалогу как в двустороннем формате, так и через Совет Россия - НАТО и ОБСЕ.
«Есть некоторые вопросы, поднятые Россией, которые мы, по нашему мнению, можем обсуждать, и есть другие, на которые, как им хорошо известно, мы никогда не согласимся», - добавил он.
Он также подчеркнул, что прогресс на переговорах по безопасности, которые могут состояться в январе, не возможен без деэскалации вокруг Украины.