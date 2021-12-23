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1 час назад

Белый дом не подтверждает переговоры с Россией в Женеве

Белый дом не готов подтвердить, что переговоры с Россией по безопасности состоятся в январе в Женеве.

Белый дом не подтвердил переговоры с Россией в Женеве
Фото: APAP

«Мы говорили, что рассчитываем на переговоры в начале января, но мы не определили окончательно их детали», — приводит РИА Новости её слова.

На брифинге Псаки спросили, может ли она подтвердить заявления российского лидера Владимира Путина о том, что переговоры могут состояться в начале января в Женеве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность новой встречи Путина и президента США Джо Байдена.

В мире,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РИА Новости,
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