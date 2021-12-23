В США поставили условие для прогресса в договоренностях с Россией

Достижение прогресса на грядущих переговорах между российской и американской сторонами возможен лишь при деэскалации вокруг Украины, заявил представитель вашингтонской администрации.
«Мы сказали России, что для нас очевидно, что существенный прогресс на переговорах может быть достигнут только в условиях деэскалации, не эскалации», – цитирует американского чиновника ТАСС.
При этом точные дата и место переговоров пока не определены, добавил он.
Однако, по его словам, Соединенные Штаты готовы к переговорам, но считают ряд российских предложений неприемлемыми.
«США готовы вступить в дипломатическое взаимодействие уже в начале января по множеству каналов», – приводит слова чиновника РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Напомним, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Позже газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности.