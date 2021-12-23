Премьер Литвы пожаловалась на низкую зарплату

«Зарплата премьер-министра ненормальна... Ненормальна и зарплата членов сейма, потому что... мы таким образом создаем дешевую власть, и тогда на эти позиции прорываются люди, которым эта зарплата кажется каким-то очень большим достижением в жизни и которые не всегда понимают свою ответственность», – приводит ее слова портал Delfi.lt, передает РИА «Новости».