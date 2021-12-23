Украина нашла способ резко снизить потребление газа

Украина намерена добиться снижения потребления газа на 30-40% в ближайшие годы. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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По словам премьера, в 2022 году Украина начнет реализовывать масштабную президентскую программу термомодернизации.

В нее будет входить «продуманное утепление и модернизация» пяти тысяч многоквартирных домов. Кроме того, при помощи международных партнеров Украина намерена повысить энергоэффективность школ, больниц, бюджетных и коммунальных учреждений.

«Цель всех этих мер - сокращение потребления газа на 30-40 процентов в последующие годы», - приводит РИА «Новости» заявление Шмыгаля.

По его словам, все эти меры совместно с повышением добычи газа на Украине смогут обеспечить «настоящую энергонезависимость» страны.