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1 час назад

Украина нашла способ резко снизить потребление газа

Украина намерена добиться снижения потребления газа на 30-40% в ближайшие годы. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Украина нашла способ резко снизить потребление газа
Фото: ReutersReuters

По словам премьера, в 2022 году Украина начнет реализовывать масштабную президентскую программу термомодернизации.

В нее будет входить «продуманное утепление и модернизация» пяти тысяч многоквартирных домов. Кроме того, при помощи международных партнеров Украина намерена повысить энергоэффективность школ, больниц, бюджетных и коммунальных учреждений.

«Цель всех этих мер - сокращение потребления газа на 30-40 процентов в последующие годы», - приводит РИА «Новости» заявление Шмыгаля.

По его словам, все эти меры совместно с повышением добычи газа на Украине смогут обеспечить «настоящую энергонезависимость» страны.

Ранее председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявлял, что Украина может полностью обеспечить себя газом и отказаться от его покупки через пять лет. Для этого необходимо наращивать добычу газа, увеличить производство биогаза и повысить энергоэффективность.

В мире,Денис Шмыгаль,Юрий Витренко,Нафтогаз,РИА Новости,
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