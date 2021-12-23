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22 минуты назад

Макфол призвал выдвинуть требования Москве

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол в колонке для газеты The Washington Post призвал США и НАТО не соглашаться с требованиями Москвы и выдвинуть свои собственные. Перевод колонки публикует «ИноСМИ».

Макфол призвал выдвинуть требования Москве
Фото: ReutersReuters

По мнению Макфола, опубликованные Россией проекты договора и соглашения о гарантиях безопасности напоминают ультиматум.

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По его словам, во время работы послом в РФ он участвовал в обсуждении нескольких важных документов - договора СНВ-3 и соглашения о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Макфол подчеркивает, что тогда Москва «ни разу не выдвигала с самого начала список требований».

«Действия российского президента Владимира Путина чем-то напоминают предъявление ультиматума. А история учит нас, что ультиматумы часто становятся предлогом для аннексии или войны», - пишет американский дипломат.

Однако, по его словам, возможность проведения переговоров все-таки существует, и Западу необходимо за нее ухватиться.

Макфол считает, что многие требования, выдвигаемые сегодня Россией, неприемлемы, к примеру, желание диктовать Украине, в каких международных организациях ей состоять.

«Но, если Москва действительно нацелена на серьезные переговоры о новой архитектуре европейской безопасности, то российское правительство должно согласиться на две дружественные поправки к своим предложениям», - пишет экс-посол.

По его мнению, договор о гарантиях безопасности должен заключаться с участием всех стран Европы на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, членами которой являются Соединенные Штаты, другие страны НАТО, Россия, а также Украина, Грузия, Молдавия, Армения и Азербайджан.

Кроме того, Макфол считает, что «перечень проблем европейской безопасности должен быть расширен» в том числе следующими положениями: Россия должна согласиться на вывод своих войск и оружия с территории Молдавии; Россия должна отказаться от признания независимости Южной Осетии и Абхазии; Россия должна вернуть Крым Украине и отказаться от поддержки ополченцев Донбасса; Россия должна вывести ракеты «Искандер» и все тактическое ядерное оружие из Калининградской области и других мест развертывания, откуда оно может поражать цели в Европе.

17 декабря министерство иностранных дел России опубликовало на своем официальном сайте проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности, исключающие расширение НАТО на Украину.

Согласно проекту договора России и НАТО, стороны «исключают развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в районах, из которых они способны поражать цели на территории других участников», также альянс берет на себя «обязательства, исключающие дальнейшее расширение, в том числе присоединение Украины, а также других государств» и отказывается от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии».

Кроме того, Россия и НАТО обязуются не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной, и подтверждают, что не рассматривают друг друга в качестве противников.

В мире,Майкл Макфол,Владимир Путин,НАТО,МИД,Правительство РФ,ВТО,ОБСЕ,InoSMI.Ru,Washington Post,
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