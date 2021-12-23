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47 минут назад

Нидерланды отказались депортировать россиян из-за дела MH17

В Нидерландах отказались депортировать российскую пару, раскрывшую им важные сведения о крушении самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Об этом сообщает газета Volkskrant.

Нидерланды отказались депортировать россиян из-за дела MH17
Фото: Piroschka van de Wouw / ReutersPiroschka van de Wouw / Reuters

По информации издания, власти страны трижды отказывали супругам в просьбе о предоставления убежища. Лишь недавно Служба иммиграции и натурализации страны (IND) решила удовлетворить их запрос.

Обвиняемым в крушении MH17 запросили пожизненные сроки

Ранее в июле сообщалось, что Нидерланды собирались выслать россиян, которые случайно узнали некую информацию о крушении воздушного судна. По информации местных СМИ, супруги переехали в королевство в 2016 году, однако известные им детали дела они сообщили только спустя два года проживания в стране — в 2018-м. Миграционная служба посчитала, что сокрытие информации на протяжении двух лет неэтично и заслуживает порицания.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли.

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