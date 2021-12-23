В Британии исказили слова Путина о "вторжении" на Украину

Британская газета The Guardian на своем сайте выпустила материал, в котором исказила слова президента России Владимира Путина, сказанные им на ежегодной большой пресс-конференции.
«Российский президент мало что сделал для снижения напряженности вокруг Украины, когда выступал на телевизионной пресс-конференции, заявив, что будет готов начать вторжение, если почувствует, что Украина или ее западные союзники готовят атаку на ставленников России в стране», — сказано в материале.
При этом издание не опубликовало прямую цитату главы российского государства, который не делал таких заявлений во время пресс-конференции.
Ранее Путин в ходе пресс-конференции сказал, что создалось впечатление о готовящейся на Украине третьей военной операции. По его словам, Киев, предположительно, готовит подобную операцию, при этом не оповестив Москву.
Как указал российский лидер, РФ будет вынуждена отреагировать, если военная операция против Донбасса действительно готовится и это нужно учитывать.