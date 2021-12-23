В Британии исказили слова Путина о "вторжении" на Украину

«Российский президент мало что сделал для снижения напряженности вокруг Украины, когда выступал на телевизионной пресс-конференции, заявив, что будет готов начать вторжение, если почувствует, что Украина или ее западные союзники готовят атаку на ставленников России в стране», — сказано в материале.