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17 минут назад

Азербайджан разозлился из-за визита кандидата в президенты Франции в Карабах

Азербайджан вручил ноту протеста временному поверенному Франции из-за недавнего визита кандидата в президенты этой страны Валери Пекресс в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Об этом говорится на сайте МИД Азербайджана.

Азербайджан разозлился из-за визита кандидата в президенты Франции в Карабах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Этот визит в сопровождении других французских политиков в рамках избирательной кампании является нарушением национального законодательства страны, направленным против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана», — говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что 22 декабря Пекресс, которая также занимает пост главы столичного региона Франции, посетила Нагорный Карабах и встретилась в Степанакерте с властями НКР. Известно, что французского политика включили в список нежелательных лиц в Азербайджане.

Пекресс — кандидат в президенты от правоцентристской партии «Республиканцы». Некоторые эксперты называют ее «вторым изданием Макрона» в правом варианте.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Россия, Армения и Азербайджан договорились о создании комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при содействии России, а также о разблокировке транспортных коридоров в регионе. Стороны условились предпринимать шаги по повышению уровня безопасности и стабильности на границе закавказских республик.

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