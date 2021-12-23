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15 минут назад

Украина ответила на слова Путина о подготовке новой операции в Донбассе

Слова президента России Владимира Путина о подготовке Украиной новой военной операции в Донбассе не соответствуют действительности — Киев стремится только к миру. Так на заявление российского лидера, сделанное в ходе ежегодной большой пресс-конференции, ответил представитель МИД Украины Олег Николенко. Его цитирует «Русская служба Би-би-си».

Украина ответила на слова Путина о подготовке новой операции в Донбассе
Фото: ReutersReuters

«Постоянные усилия украинского руководства для сдвига с места мирного процесса, в первую очередь в "нормандском формате", ярко иллюстрируют преданность Украины политико-дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта», — добавил Николенко, отметив, что Киев проделал титаническую работу для возобновления режима прекращения огня.

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Он также призвал Москву сконцентрироваться на завершении вооруженного конфликта на востоке Украины, поскольку люди по обе линии разграничения заслуживают мира и спокойствия, особенно в канун новогодних праздников.

О том, что Киев может готовить очередную силовую операцию в Донбассе, Путин заявил ранее 23 декабря. «Складывается впечатление, что может быть, готовят третью военную операцию, и нас заранее предупреждают — не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, вмешаетесь, будете защищать, последуют новые санкции. Это первый вариант, на который мы должны реагировать», — сказал он.

В мире,Олег Николенко,Владимир Путин,МИД,Русская служба BBC,
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