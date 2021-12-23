Украина ответила на слова Путина о подготовке новой операции в Донбассе

Слова президента России Владимира Путина о подготовке Украиной новой военной операции в Донбассе не соответствуют действительности — Киев стремится только к миру. Так на заявление российского лидера, сделанное в ходе ежегодной большой пресс-конференции, ответил представитель МИД Украины Олег Николенко . Его цитирует «Русская служба Би-би-си» .

Он также призвал Москву сконцентрироваться на завершении вооруженного конфликта на востоке Украины, поскольку люди по обе линии разграничения заслуживают мира и спокойствия, особенно в канун новогодних праздников.

О том, что Киев может готовить очередную силовую операцию в Донбассе, Путин заявил ранее 23 декабря. «Складывается впечатление, что может быть, готовят третью военную операцию, и нас заранее предупреждают — не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, вмешаетесь, будете защищать, последуют новые санкции. Это первый вариант, на который мы должны реагировать», — сказал он.