В США ожидается новая чудовищная волна коронавируса, сообщил на своей странице в Twitter практикующий кардиолог, профессор геномики и директор Института трансляционных исследований Скриппса Эрик Тополь.
«Идет новая чудовищная волна заболеваний, которая превысит прошлогодние показатели декабря и января. Мы зависим от нашей иммунной стены (вакцинации и перенесенного ранее коронавируса), чтобы защититься от воздействия «омикрона». Сегодня более двух тысяч смертей были вызваны штаммом «дельта», - написал он.
Он также сделал репост сегодняшней статистики смертей и заболеваемости от коронавируса в США, согласно которой COVID-19 заболели более 240 тысяч человек, в больницах находятся почти 70 тысяч человек, умерли более 2 тысяч человек.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в целом число смертей от COVID-19 в США превысило 800 тысяч, коронавирус был выявлен у более 50 миллионов человек с начала пандемии, пишет РИА Новости.