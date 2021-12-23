В США ожидается новая чудовищная волна коронавируса, сообщил на своей странице в Twitter практикующий кардиолог, профессор геномики и директор Института трансляционных исследований Скриппса Эрик Тополь.

«Идет новая чудовищная волна заболеваний, которая превысит прошлогодние показатели декабря и января. Мы зависим от нашей иммунной стены (вакцинации и перенесенного ранее коронавируса), чтобы защититься от воздействия «омикрона». Сегодня более двух тысяч смертей были вызваны штаммом «дельта», - написал он.

A monster new case wave is in the making. which will exceed last December/January. We're dependent on our immunity wall (vaccines and prior Covid) to defend against Omicron's impact. Well over 2,000 deaths today were from Delta infections. https://t.co/dP8rzvdFPY— Eric Topol (@EricTopol) December 23, 2021

Он также сделал репост сегодняшней статистики смертей и заболеваемости от коронавируса в США, согласно которой COVID-19 заболели более 240 тысяч человек, в больницах находятся почти 70 тысяч человек, умерли более 2 тысяч человек.