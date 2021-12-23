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12 минут назад

В США предупредили о приближении чудовищной волны коронавируса

В США ожидается новая чудовищная волна коронавируса, сообщил на своей странице в Twitter практикующий кардиолог, профессор геномики и директор Института трансляционных исследований Скриппса Эрик Тополь.

«Идет новая чудовищная волна заболеваний, которая превысит прошлогодние показатели декабря и января. Мы зависим от нашей иммунной стены (вакцинации и перенесенного ранее коронавируса), чтобы защититься от воздействия «омикрона». Сегодня более двух тысяч смертей были вызваны штаммом «дельта», - написал он.

«Омикрон» стал доминирующим штаммом коронавируса в США

Он также сделал репост сегодняшней статистики смертей и заболеваемости от коронавируса в США, согласно которой COVID-19 заболели более 240 тысяч человек, в больницах находятся почти 70 тысяч человек, умерли более 2 тысяч человек.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в целом число смертей от COVID-19 в США превысило 800 тысяч, коронавирус был выявлен у более 50 миллионов человек с начала пандемии, пишет РИА Новости.

В мире,Видео,РИА Новости,
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