Тайные наказы Зеленскому. ЕС вступился за Медведчука

Главы стран ЕС потребовали от президента Украины Владимира Зеленского отпустить из-под домашнего ареста главу оппозиционной партии Виктора Медведчука, сообщают украинские СМИ. Это требование вошло в список, который передали Киеву к выполнению в целях разрядки напряженности между Россией и Украиной. Медведчук ждет суда по делу о госизмене, свою вину он отрицает.

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Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук должен быть выпущен из-под домашнего ареста. Такое требование выдвинули украинскому президенту Владимиру Зеленскому руководители стран Евросоюза, сообщает со ссылкой на свои источники газета "Страна.ua".

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"Это были переговоры о деэскалации напряженности вокруг Украины и России, а также обмен мнениями по вопросам внутренней украинской политики и ситуации с правами человека в стране. Европейские лидеры выдвинули Зеленскому список предложений, чтобы разрядить ситуацию", - говорится в публикации.

Кроме того, главы европейских государств призвали Киев снять санкции СНБО с оппозиционных СМИ, к которым относятся три телеканала, закрытые в феврале этого года, и сама "Страна.ua".

Европейские власти считают, что эти меры помогут снять напряженность как внутри Украины, так и в отношениях с Москвой. Публично эти предложения озвучены не были, их передали Зеленскому конфиденциально, сообщил источник. Медведчук, по версии Службы безопасности Украины (СБУ), в 2014 году организовал поставки угля из Донбасса, с территории самопровозглашенных народных республик, сговорившись с высшим руководством страны. Сам политик отрицает свою вину, называя преследование политическим.

Суд решил оставить Медведчука под домашним арестом до 7 декабря, впоследствии этот срок был продлен. Прокуратура заявила, что требует ареста оппозиционера, была подана апелляция. Также Медведчук и его соратник Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

В середине октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал домашний арест Виктора Медведчука.

"Мы сразу сказали, что события с Медведчуком — это сведение политических счетов, поэтому, конечно, мы подобную практику решительно осуждаем", — подчеркнул Песков.

Он также добавил, что Кремль вряд ли сможет чем-то помочь Медведчуку в сложившейся ситуации в связи с его украинским гражданством. При этом власти РФ осуждают действия в отношении политика.

Владимир Путин в свою очередь заявил, что народного депутата от украинской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука пытаются привлечь к ответственности за открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию в стране.

"За что? Он украл какие-то секреты, тайно их передал? Нет. А за что? За его открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию внутриполитической ситуации в стране и выстраивание отношений с соседями, которые важны для самой Украины", — сказал президент РФ.

Кум Путина

На Украине Медведчука регулярно обвиняют в "пророссийскости", напоминая, что он приходится кумом российскому президенту. Летом 2019 года председатель политсовета ОПЗЖ рассказал в эфире "России 1", как "покумился" с Путиным.

"Это по части моей жены, Оксаны Михайловны, которая попросила через меня обратиться с такой просьбой [стать крестным] к Владимиру Владимировичу. И мне очень приятно, мы гордимся, что Владимир Владимирович не отказал в этом", — заявил украинский политик.

Медведчук добавил, что с Путиным познакомился еще в начале нулевых годов, когда занимал должность вице-спикера Верховной рады. Владимир Путин тогда в первый раз стал президентом России. Крестины состоялись в 2004 году. Активное возвращение бывшего вице-спикера Рады Медведчука в украинскую политику началось в 2017 году.

Шквал критики со стороны украинских националистов и призывы посадить Медведчука в тюрьму начались после объединения "Украинского выбора" с партией Вадима Рабиновича "За жизнь". Медведчук не скрывает своей дружбы с Владимиром Путиным — как и то, что он уже не первый год координирует "скрытый диалог" между высшей российской и украинской властью, а значит, входит в число "неприкасаемых" фигур украинской политики. В конце июня 2019 года Медведчук в обход президента Украины Владимира Зеленского договорился с Донбассом о выдаче четырех украинских пленных.