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1 час назад

В Белоруссии признали «Радио Свобода» экстремистским формированием

Власти Белоруссии признали экстремистским формированием «Радио Свобода» (включено Минюстом России в реестр иностранных агентов). Об этом сообщается в Telegram-канале министерства внутренних дел (МВД) республики.

В Белоруссии признали «Радио Свобода» экстремистским формированием
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Министерством внутренних дел 23 декабря 2021 года экстремистским формированием признана группа граждан, объединившихся посредством интернет-ресурсов "Радыё Свабода"», — сказано в сообщении.

В начале декабря материалы интернет-каналов «Радио Свобода — Беларусь» признали экстремистскими в республике. МВД заявило, что подписка на них преследуется по закону.

В мае в Белоруссии был заблокирован сайт Tut.by, были задержаны 15 его сотрудников. Против должностных лиц компании возбудили дело об уклонении от уплаты налогов. В августе вся информационная продукция Tut.by и созданного частью его бывшей команды портала Zerkalo.io была признана экстремистской.

В мире,Минюст РФ,МВД,радио "Свобода",
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