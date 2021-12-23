В Белоруссии признали «Радио Свобода» экстремистским формированием

Власти Белоруссии признали экстремистским формированием «Радио Свобода» (включено Минюстом России в реестр иностранных агентов). Об этом сообщается в Telegram-канале министерства внутренних дел (МВД) республики.

В начале декабря материалы интернет-каналов « Радио Свобода — Беларусь» признали экстремистскими в республике. МВД заявило , что подписка на них преследуется по закону.

В мае в Белоруссии был заблокирован сайт Tut.by, были задержаны 15 его сотрудников. Против должностных лиц компании возбудили дело об уклонении от уплаты налогов. В августе вся информационная продукция Tut.by и созданного частью его бывшей команды портала Zerkalo.io была признана экстремистской.