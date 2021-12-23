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33 минуты назад

Депутат Рады Бужанский: Венгрия, Польша и Румыния хотят разделить Украину

Депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил о том, что со стороны нескольких стран Европы существуют территориальные претензии к Украине, пишет ukranews.com.

В Раде заявили о риске раздела Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его мнению, реваншистские настроения исходят от Польши, Румынии и Венгрии. Бужанский подчеркнул, что слабость Киева играет им на руку и дает возможность пересмотра истории региона.

«Эти попытки <…> ставят под сомнение законность пребывания в составе Украины Закарпатья, Буковины и Западной Украины, естественно», — сказал Бужанский.

Парламентарий уточнил, что Варшава, Будапешт и Бухарест раздают жителям упомянутых им областей свои паспорта, создавая таким образом потенциально взрывоопасную ситуацию. По словам Бужанского, Венгрия открыто ведет политику по отторжению нескольких регионов и в определенный момент может ввести войска для «защиты венгерского населения».

На Украине заявили претензии на регионы Поволжья

Ранее бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что Украина при необходимости может уничтожить армию Венгрии силами одной бригады ВСУ.

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