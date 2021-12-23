В Болгарии рассказали о способах решения украинского вопроса Россией

«У Украины есть соблазн спровоцировать военное наступление и провокации в Донецке и Луганске. Если она это сделает, ее ждет контратака с возможными побочными эффектами. <...> Украина должна уяснить, что, если и дальше будет себя так вести, она прекратит свое существование как государство», – уверен Радев.