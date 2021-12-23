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33 минуты назад

В Болгарии рассказали о способах решения украинского вопроса Россией в 2022 году

В новом году Запад будет вынужден пойти на уступки перед Россией, если не захочет оказаться в стратегической ловушке.

В Болгарии рассказали о способах решения украинского вопроса Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В 2022 году мы станем свидетелями новых «отрезвляющих» российско-китайских стратегических инициатив. Один из возможных вариантов – углубление экономического сотрудничества, а также проведение военно-морских учений по всей Восточной Азии», – цитирует автора болгарской газеты «Дума» РИА «Новости».

В статье перечислены основные внешнеполитические темы, развитие которых приходится на 2022 год, уделив особое внимание кризису отношений Запада с Москвой и Пекином. По словам автора статьи, сближение двух государства, заставившее США понервничать, может получить развитие в устойчивой форме.

Говоря об украинском вопросе, было сделан акцент на том, что Киев усугубляет свое незавидное положение своими действиями.

«У Украины есть соблазн спровоцировать военное наступление и провокации в Донецке и Луганске. Если она это сделает, ее ждет контратака с возможными побочными эффектами. <...> Украина должна уяснить, что, если и дальше будет себя так вести, она прекратит свое существование как государство», – уверен Радев.

Автор считает, что Россия может сформировать зону «стратегической стабильности», включающую Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон и Крым.

Напомним, страны Запада считают, что Россия готовит вторжение на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить.

В мире,РИА Новости,
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