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58 минут назад

В Минске считают, что назначение Грызлова послом в Белоруссии углубит интеграцию с Россией

Назначение Бориса Грызлова послом России в Белоруссии должно послужить углублению экономической интеграции двух стран. Таким мнением в четверг поделился с ТАСС председатель комиссии Парламентского собрания по вопросам внешней политики, председатель постоянной комиссии Совета Республики (верхняя палата) Национального собрания (парламент) Белоруссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

В Минске оценили назначение Грызлова послом в Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что назначение посла в Белоруссию - "это внутреннее дело Российской Федерации".

"Но мы, конечно, знаем господина Грызлова как очень опытного государственного деятеля, политика, парламентария. <…> Конечно же, назначение господина Грызлова чрезвычайным и полномочным послом [РФ] должно послужить в первую очередь решению тех задач, которые поставлены президентом Беларуси [Александром Лукашенко] и президентом России [Владимиром Путиным] по углублению экономической интеграции", - сказал Рачков.

В мире,Сергей Рачков,Борис Грызлов,Александр Лукашенко,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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