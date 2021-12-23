В Минске оценили назначение Грызлова послом в Белоруссии

"Но мы, конечно, знаем господина Грызлова как очень опытного государственного деятеля, политика, парламентария. <…> Конечно же, назначение господина Грызлова чрезвычайным и полномочным послом [РФ] должно послужить в первую очередь решению тех задач, которые поставлены президентом Беларуси [Александром Лукашенко] и президентом России [Владимиром Путиным] по углублению экономической интеграции", - сказал Рачков.