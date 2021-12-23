В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 73.79EUR 83.15
Войти в почту
24 минуты назад

В Дании зашли золотое кольцо весом в полкилограмма

В Дании на поле около портового города Эсбьерг археологами найдена изящная золотая гривна, которая в научный каталог внесена под название "кольцо для шеи". Сотрудники Музея юго-западной Ютландии описали артефакт, как "шедевр божественного качества".

В Дании зашли золотое кольцо весом в полкилограмма
Фото: InstagramInstagram

Вес ювелирного изделия составляет 446 граммов, а диаметр - 21 сантиметр. Ориентировочно гривна изготовлена 400-550 годах нашей эры.

"Артефакт отделан одним рельефным куском золота длиною 93 сантиметра с круглым поперечным сечением. На нахлесте поверхность покрыта штампами в форме полумесяца. Между кольцом перекрывающейся части, находится пластина, которая состоит из шести тонких накатанных золотых нитей. Выше расположена седьмая спиральная золотая нить", - говорится в сообщении.

Куратора Музея викингов Рибе Клаус Февейл полагает, что украшение, которое на шее носил ребенок или подросток, было намеренно спрятано, а не принесено в жертву богам.

"Золото настолько чистое и, следовательно, также настолько мягкое, что кольцо не смогло бы так хорошо сохранять свою форму, если бы его поломали в ходе ритуала жертвоприношения богам", - считает ученый.

После окончания реставрации гривна будет выставлена в Музее викингов Рибе.

В мире,Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители