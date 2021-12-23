В Дании зашли золотое кольцо весом в полкилограмма

В Дании на поле около портового города Эсбьерг археологами найдена изящная золотая гривна, которая в научный каталог внесена под название "кольцо для шеи". Сотрудники Музея юго-западной Ютландии описали артефакт, как "шедевр божественного качества".
Вес ювелирного изделия составляет 446 граммов, а диаметр - 21 сантиметр. Ориентировочно гривна изготовлена 400-550 годах нашей эры.
"Артефакт отделан одним рельефным куском золота длиною 93 сантиметра с круглым поперечным сечением. На нахлесте поверхность покрыта штампами в форме полумесяца. Между кольцом перекрывающейся части, находится пластина, которая состоит из шести тонких накатанных золотых нитей. Выше расположена седьмая спиральная золотая нить", - говорится в сообщении.
Куратора Музея викингов Рибе Клаус Февейл полагает, что украшение, которое на шее носил ребенок или подросток, было намеренно спрятано, а не принесено в жертву богам.
"Золото настолько чистое и, следовательно, также настолько мягкое, что кольцо не смогло бы так хорошо сохранять свою форму, если бы его поломали в ходе ритуала жертвоприношения богам", - считает ученый.
После окончания реставрации гривна будет выставлена в Музее викингов Рибе.