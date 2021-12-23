Обзор иноСМИ: «черная касса» Зеленского и отказ от Крыма

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Фото: РИА Новости РИА Новости

«Пусть сначала откажется от Крыма»: в США ответили на требования России

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Бывший посол США в РФ Майкл Макфол в своей статье для The Washington Post сравнил предложения России по гарантиям безопасности с Ялтинским соглашением 1945 года о разделе сфер влияния в Европе. Дипломат назвал это «абсолютно неприемлемым»: по его мнению, Владимир Путин хочет провести с Вашингтоном переговоры о втором договоре по НАТО «через головы» многих стран Европы.

По мнению Макфола, переговоры о гарантиях безопасности необходимо проводить на площадке ОБСЕ, в которую также входят Украина и Грузия. Дипломат считает, что для заключения договоренностей Россия должна «отказаться от Крыма и признания независимости Южной Осетии и Абхазии». Также бывший посол призвал Москву вывести «Искандеры» из Калининградской области.

«Россия готовится к энергетическому шантажу Польши»

Польский депутат Януш Ковальский заявил, что Россия «готовится к сценарию энергетического шантажа Польши по примеру 2009-2010 годов», пишет wPolityce. По его мнению, цель РФ - принудить Польшу к подписанию средне- или долгосрочных контрактов, но с «новой поправкой».

По его мнению, после завершения 31 декабря 2022 года «контракта столетия» - Ямальского договора - Москва захочет контрактов на получение газа только по «Северному потоку-2», а не «напрямую с восточного направления». Депутат заявил, что РФ «постарается довести дело до переговоров на международном уровне, в которых Польшу загонят в угол».

70 вопросов Гордона Зеленскому

Украинский журналист Дмитрий Гордон решил публично задать Владимиру Зеленскому 70 вопросов, накопившихся за годы его президентства. Гордон отметил, что сам Зеленский оценивает свою работу на «три с плюсом», но украинцы «возможно, не так оптимистичны в оценках».

В частности, Гордон спросил, действительно ли народным депутатам от партии «Слуга народа» в парламенте платят деньги из «черной кассы» офиса президента. Также он поинтересовался, почему не выполнено обещание отдать госдачи сиротам, почему Зеленский «не вытаскивает» Михаила Саакашвили из тюрьмы, почему до сих пор нет ни одного приговора Петру Порошенко, почему армия до сих недоукомплектована и недофинансирована, а также остались ли в окружении Зеленского люди, которые могут его критиковать.

Санкции не за горами: ЕС подает в суд на Польшу

Еврокомиссия (ЕК) подала против Польши очередной иск в Европейский суд: в иске указано, что постановления Конституционного суда Польши нарушают принцип единообразного применения законодательства ЕС и обязательную силу постановлений Европейского суда. Как сообщает швейцарский канал SRF, следующим шагом Брюсселя станут финансовые санкции против Польши.

КС Польши ранее постановил, что четыре положения Договора о Евросоюзе - об уважении к человеческому достоинству, свободе, демократии, о верховенстве права и равенстве, а также о юрисдикции Европейского суда - противоречат Конституции страны. По мнению ЕК, это решение нарушает фундаментальные правовые основы Европейского Союза.

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