Мигранты пытались попасть в Польшу на пароме

Группа нелегальных мигрантов попыталась переправиться в Польшу из Белоруссии на пароме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на польскую пограничную службу.

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«На участке границы, охраняемом подразделением Пограничной стражи в Крынках, группа из 24 граждан Ирака переправилась через реку Свислочь на понтоне», — говорится в сообщении.

При этом в Польше утверждают, что иностранцам помогали белорусские службы. Все переправившиеся через реку задержаны.

Всего за минувшие сутки нелегально попасть в Польшу попытались 48 иностранцев, а с начала года пограничники Польши зафиксировали около 40 тыс. попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии.

Напомним, что миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился 8 ноября, когда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. 16 ноября произошел открытый конфликт — беженцы попытались прорваться через ограждения и стали бросаться в солдат камнями, а в ответ польская сторона применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы.