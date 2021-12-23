Азербайджан потребовал Google убрать с карты Карабаха армянские названия

Министерство иностранных дел Азербайджана по официальным дипломатическим каналам обратилось в компанию Google с просьбой убрать армянские названия территорий в Нагорном Карабахе, подконтрольных Баку. Об этом заявила начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, сообщает РИА Новости.

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В настоящее время в приложении Google Maps названия городов и районов Карабаха, которые официально считаются территорией Азербайджана, указаны на азербайджанском и армянском языках.

«Наряду с отображением в приложении Google Maps названий Карабахского региона Азербайджана на азербайджанском языке, вопрос о указании поддельных названий на армянском языке был поднят по официальным дипломатическим каналам перед компанией Google. Руководству компании было направлено письмо, в котором был представлен список официальных географических названий соответствующих территорий Азербайджана», - рассказала Абдуллаева.