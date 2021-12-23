Зеленского обвинили в госизмене

«Украина находится на грани энергетической катастрофы, без внешней помощи страна бессильна перед энергетическим шантажом агрессора — Российской Федерации, что является прямыми последствиями действий высшего руководства страны, в частности, гражданина Зеленского Владимира Александровича, занимающего с 2019 года должность Президента Украины», — говорится в обращении народных избранников.