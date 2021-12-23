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31 минуту назад

Зеленского обвинили в госизмене

Президента Украины Владимира Зеленского обвинили в государственной измене. Соответствующие заявления подали депутаты Верховной Рады из партии «Европейская солидарность» в украинские правоохранительные органы, сообщается на сайте политического движения.

Зеленского обвинили в госизмене
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Украина находится на грани энергетической катастрофы, без внешней помощи страна бессильна перед энергетическим шантажом агрессора — Российской Федерации, что является прямыми последствиями действий высшего руководства страны, в частности, гражданина Зеленского Владимира Александровича, занимающего с 2019 года должность Президента Украины», — говорится в обращении народных избранников.

По мнению депутатов, Зеленский разрушил энергетическую независимость Украины, которую создавал в 2016-2019 году предыдущий президент Украины Петр Порошенко, лидер «Европейской солидарности». Нынешний президент якобы намеренно перевел снабжение теплоэнергетических станций страны на топливо из России. Зеленский предал родину ради интересов украинского олигарха Игоря Коломойского, который занимался поставками российского угля предприятиям теплоснабжения Украины, уверены парламентарии.

В мире,Владимир Зеленский,Петр Порошенко,Верховная Рада,
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