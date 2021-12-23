Боррель связал безопасность в Европе с укреплением ОБСЕ

Любые реальные дискуссии о безопасности в Европе должны основываться на укреплении обязательств в рамках ОБСЕ, а не вести к их разрушению. Об этом написал в Twitter в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.