Умер актер из "бондианы" Джек Хедли

Хедли родился в Лондоне в 1930 году, начал сниматься в кино в 1950-х. Всего он снялся в 99 фильмах, не раз поднимался на театральную сцену. Наиболее известен по роли в одном из фильмов "бондианы". В картине 1981 года "Только для твоих глаз", где суперагента Джеймса Бонда играл Роджер Мур, Хедли предстал в роли убитого сэра Тимоти Хэвлока, отца героини Кароль Буке. Он также озвучил попугая Хэвлока. Джек Хедли снимался в "Самом длинном дне" с Джоном Уэйном, "Лоуренсе Аравийском" с Питером О'Тулом.