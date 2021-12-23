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11 минут назад

Умер актер из "бондианы" Джек Хедли

Актер Джек Хедли скончался 11 декабря на 93-м году жизни, сообщает The Sun. Причиной смерти стала быстро развивавшаяся болезнь.

Умер актер из "бондианы" Джек Хедли
Фото: Lippert FilmsLippert Films

"По его просьбе похорон не будет", - уточнили представители артиста.

Хедли родился в Лондоне в 1930 году, начал сниматься в кино в 1950-х. Всего он снялся в 99 фильмах, не раз поднимался на театральную сцену. Наиболее известен по роли в одном из фильмов "бондианы". В картине 1981 года "Только для твоих глаз", где суперагента Джеймса Бонда играл Роджер Мур, Хедли предстал в роли убитого сэра Тимоти Хэвлока, отца героини Кароль Буке. Он также озвучил попугая Хэвлока. Джек Хедли снимался в "Самом длинном дне" с Джоном Уэйном, "Лоуренсе Аравийском" с Питером О'Тулом.

В последний раз появился на экране в роли священника в итальянском сериале "Апостол Павел".

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