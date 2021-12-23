Лукашенко рассказал о проекте новой Конституции

"Приняв Конституцию, если народ поддержит, нам, нынешним органам власти, в том числе и президенту, и парламенту, и так далее, придется отстроить систему в стране, согласно этой Конституции. Если кто-то думает, что мы это все с бухты-барахты примем и бросим, и начнется каша и хаос, - этого не будет", - подчеркнул президент.