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52 минуты назад

Лукашенко сообщил, что проект новой Конституции вынесут на обсуждение в течение двух дней

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие два дня проект новой конституции вынесут на всенародное обсуждение, передает госагентство "БелТА".

Лукашенко рассказал о проекте новой Конституции
Фото: ReutersReuters

"День-два исправляем ошибки, расставляем запятые, выносим на обсуждение нынешний проект Конституции", - сказал глава государства на итоговом совещании по изменению Конституции.

В случае изменения Основного закона Белоруссии система управления в государстве будет отстроена заново, отметил Лукашенко.

"Приняв Конституцию, если народ поддержит, нам, нынешним органам власти, в том числе и президенту, и парламенту, и так далее, придется отстроить систему в стране, согласно этой Конституции. Если кто-то думает, что мы это все с бухты-барахты примем и бросим, и начнется каша и хаос, - этого не будет", - подчеркнул президент.

Ранее стало известно, что референдум по новой конституции Белоруссии пройдет не позднее февраля 2022 года. По словам президента, новый документ будет демократичнее нынешней версии основного закона государства.

В мире,Александр Лукашенко,
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