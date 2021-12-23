Пока вы спали: газовая ловушка Европы и ультиматум Молдавии

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Фото: РИА Новости РИА Новости

Европа попала в газовую ловушку

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Спотовые цены на газ в Европе на фоне резкого падения выработки электроэнергии из возобновляемых источников поднялись до 2 тыс. долл. за 1 тыс. куб. м. В ЕС винят в резком росте цен российский «Газпром», который не бронирует дополнительные мощности для прокачки «голубого топлива», пишет «Независимая газета».

При этом эксперты напомнили, что европейские страны ранее сами отказались от долгосрочных контрактов с «Газпромом», а сейчас вынуждены платить по рыночной цене. В самой российской компании отметили, что «осуществляют поставки газа согласно заявкам потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами».

Молдавия поставила условие для возобновления переговоров с Приднестровьем

Председатель молдавского парламента Игорь Гросу назвал условием возвращения к переговорам с непризнанной республикой вывод российских войск из Приднестровья. Об этом сообщает «Независимая газета».

В свою очередь глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев отметил, что Кишинев ужесточает блокаду Приднестровья: экономическую, банковско-финансовую и транспортную. При этом, по его словам, «с противоположной стороны «стола переговоров» никого нет», так как в Молдавии до сих пор не назначен вице-премьер по реинтеграции.

Тарифы на электроэнергию определят региональные власти

Правительство России постановлением 1178 дало регионам право вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления. Об этом пишет «Коммерсант».

Согласно принятым поправкам, объем минимального льготного потребления должен быть установлен в соответствии с «методическими указаниями» ФАС, на разработку которых предварительно дано два месяца. В Минэнерго отметили, что главам регионов дано право реагировать на злоупотребления со стороны потребителей.

В России зафиксирован предновогодний всплеск мошенничеств

В преддверии Нового года в России выросло число фишинговых сайтов, которые копируют ресурсы известных магазинов и банков. Об этом заявил «Известиям» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

По его словам, в этом году АКИТ удалось выявить около 100 опасных ресурсов, доступ к которым был ограничен. При этом в прошлом году таких мер принимать не требовалось. В Роскомнадзоре также отметили, что в этом году зафиксировано увеличение числа фишинговых сайтов. На основании требований Генпрокуратуры в этом году заблокировали 2 940 ресурсов, в прошлом их число составило 368.

Мошенники научились обходить СМС-подтверждение покупок

В России мошенники начали использовать новую схему, которая позволяет обходить двухфакторную аутентификацию при совершении платежей в интернете — по коду из СМС. Об этом сообщают «Известия».