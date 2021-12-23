Крупнейшие месторождения газа опустошены на Украине

В «Нафтогазе Украины» заявили, что некоторые крупнейшие месторождения газа в стране опустошены на 80 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

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«Наши крупнейшие месторождения газа достаточно истощены и находятся на финальной стадии эксплуатации. Мы так давно добываем, что опустошенность месторождений иногда достигает 80%», - процитировало агентство сообщение «Нафтогаза».

В компании подчеркнули, что работают над увеличением собственной добычи газа, применяя новые технологии и постоянно изучая перспективные участки недр.

В прошлом году в компании «Укргазодобыча» («дочка» «Нафтогаза») сообщили, что пять ее крупнейших месторождений близки к полному истощению. В частности, месторождения в Харьковской и Полтавской областях были исчерпаны более чем на 80 процентов.

К примеру, Западно-Крестищенское месторождение (в Харьковской области) в начале прошлого года было истощено на 90 процентов. Оно было открыто в 1972 году, запасы оценивались в 300 миллиардов кубометров газа.

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявлял, что в случае успешной разведки подтвержденные запасы газа могут вырасти почти в пять раз к нынешнему уровню, до 600 миллиардов кубометров.