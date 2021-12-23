Глава МИД ФРГ Анналена Бербок достигла «взаимопонимания» с канцлером Олафом Шольцем по вопросу «Северного потока — 2». Она подчеркнула, что процесс сертификации газопровода должен происходить на основе законодательства Евросоюза с учетом вопросов энергобезопасности. При этом Бербок заявила, что в случае «вторжения» России на Украину газопровод будет перекрыт.

Германия должна сертифицировать газопровод "Северный поток — 2" исключительно на основе европейского законодательства. Об этом в интервью Die Zeit заявила новая министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

"Не секрет, что мы подходим с разных сторон к этому вопросу… и федеральный канцлер, и я дали ясно понять, что в текущем процессе утверждения применяться должен только европейский энергетический закон", - сказала глава МИД Германии.

По ее словам, в процессе дальнейшей сертификации будет играть роль вопрос энергобезопасности. Бербок подчеркнула, что энергию нельзя использовать "в качестве оружия для дестабилизации Европы".

Предыдущее правительство Германии договорилось с американскими властями, что запуск "Северного потока — 2" окажется "под вопросом", если Россия "вторгнется на Украину", добавила она.

Агентство Reuters сообщало об этой договоренности Берлина и Вашингтона 8 декабря. Кроме того, ссылаясь на свои источники, агентство Bloomberg писало, что власти США требуют от Германии, чтобы в случае "российской агрессии на Украине" Берлин закрыл газопровод. Москва сообщения СМИ о якобы планируемом нападении на Украину последовательно отрицает. Кроме того, Кремль и "Газпром" регулярно заявляют о коммерческом характере проекта "Северный поток — 2".

Партийный вопрос

11 декабря газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что новый министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок "попала в переплет" из-за газопровода СП-2. Будучи сопредседателем оппозиционной партии "Зеленые", Бербок выступала против трубопровода. После выборов "зеленые" создали коалицию с социал-демократами (СДПГ) и вошли в состав правительства. И Бербок, получившей министерский портфель, пришлось смириться с тем, что СДПГ не готова отказываться от "Северного потока — 2".

Спустя сутки в разговоре с телеканалом ZDF Анналена Бербок заявила, что газопровод не соответствует нормам энергетического законодательства ЕС, поэтому "пока она выступает против его использования".

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц в свою очередь как представитель СДПГ призывал не политизировать ситуацию вокруг "Северного потока — 2" и не связывать ее с украинским кризисом. 20 декабря в аппарате Шольца подчеркнули, что канцлер считает проект газопровода "Северный поток — 2" исключительно экономическим.

"Шольц постоянно подчеркивал, что речь идет об экономическом проекте, который завершен. Не хватает некоторых аспектов, проверки соблюдения европейского права об анбандлинге [принципе разведения по разным юридическим лицам ролей владельца трубопровода, его оператора и поставщика ресурса] ", — объяснил заместитель официального представителя правительства Вольфганг Бюхнер.

По его словам, в настоящее время данной проверкой занимается Федеральное сетевое агентство. Представитель правительства подчеркнул, что вся процедура является исключительно "административным процессом" и имеет под собой только юридическую основу, без "политической составляющей".

Что говорила Бербок осенью, а Шольц — весной

В конце октября сопредседатель немецкой партии "Союз-90"/"Зеленые" Анналена Бербок заявила, что считает ошибкой проект "Северный поток — 2". По ее словам, Россия приняла целенаправленно решение не заполнять газом хранилища в Европе, при этом страны ЕС в вопросах энергоснабжения "уязвимы для шантажа".

"Мы зависим от России [в области энергетики]. Сейчас нет дефицита в мощностях по поставкам российского газа, но Россия приняла решение не заполнять газохранилища. Европа в вопросах энергоснабжения уязвима для шантажа", — сказала Бербок.

Кроме того, по мнению политика, при эксплуатации газопровода "Северный поток — 2" "должны быть соблюдены европейские правовые предписания, а сейчас это не так.

"Они предусматривают, что "Газпром" не может одновременно владеть и эксплуатировать трубопровод, то есть пропускать газ. И это только одна из причин, почему я в известной мере считаю этот трубопровод ошибкой. Он идет вразрез с европейскими интересами", — подчеркнула сопредседатель "зеленых".