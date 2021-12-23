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25 минут назад

В Казахстане отменили смертную казнь

Сенат Казахстана принял закон, согласно которому в стране отменяется смертная казнь. Об этом сообщает ТАСС.

В Казахстане отменили смертную казнь
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что изменения в законодательство отменяют высшую меру наказания из всех статей Уголовного кодекса республики. Это стало необходимо после того, как в январе 2021 года Казахстан ратифицировал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, направленному на отмену смертной казни.

В сенате также подчеркнули, что принятое решение будет способствовать гарантии права на жизнь. Самым суровым наказанием в среднеазиатской республике теперь станет пожизненное лишение свободы.

Ранее "Газета.Ru" сообщала, что в Сьерре-Леоне вступил в силу закон об отмене смертной казни, принятый ранее Национальным собранием страны. По информации правозащитной организации Amnesty International, к концу 2020 года в мире было 144 государства, в которых отменена смертная казнь.

В мире,ООН,Газета.Ru,
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