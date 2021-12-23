Тимошенко заявила о диверсии с целью уничтожения Украины

Энергетический кризис на Украине, который допустили власти, приводит к экономическому уничтожению страны. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Украины Юлия Тимошенко, пишет РИА Новости.
По словам Тимошенко, она не верит, что на Украине «случайно» не закачали газ в подземные хранилища впервые за 30 лет.
«Я не верю, как человек, который дважды был премьер-министром, что случайно в первый раз за 30 лет не заполнили необходимыми запасами угля склады», - заявила она в эфире телеканала «Наш».
Она отметила, что это фундаментальные вещи, которые являются планом по энергетической безопасности государства и прописаны в законодательстве.
Тимошенко призвала «поименно установить» тех, кто допустил, что «энергетически самостоятельная» Украина оказалась в подобной ситуации.
«Это не просто диверсия против Украины, практически, Украину экономически уничтожают», — резюмировала лидер «Батькивщины».
Ранее Федерация работодателей Украины (ФРУ) потребовала от руководства страны признать, что в энергетике начался кризис «уровня чрезвычайной ситуации», и принять срочные меры для борьбы с ним. ФРУ назвали текущий уровень цен на энергоносители «убийственным» для украинской промышленности.
При этом бюджетные организации на Украине также столкнулись с тем, что фирмы, с которыми ранее были заключены договоры на поставку газа, разоряются. В итоге объявляются новые тендеры, куда приходят лишь частные компании, готовые поставлять газ только по рыночным ценам, бьющим все рекорды.
В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что ситуация вокруг подготовки к отопительному сезону непростая, однако в целом находится под контролем правительства. В частности, страна испытывает дефицит угля, с которым, по словам премьера, планирует справиться с помощью импортных закупок и увеличения собственной добычи.