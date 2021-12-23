Тимошенко заявила о диверсии с целью уничтожения Украины

Энергетический кризис на Украине, который допустили власти, приводит к экономическому уничтожению страны. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Украины Юлия Тимошенко, пишет РИА Новости.

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По словам Тимошенко, она не верит, что на Украине «случайно» не закачали газ в подземные хранилища впервые за 30 лет.

«Я не верю, как человек, который дважды был премьер-министром, что случайно в первый раз за 30 лет не заполнили необходимыми запасами угля склады», - заявила она в эфире телеканала «Наш».

Она отметила, что это фундаментальные вещи, которые являются планом по энергетической безопасности государства и прописаны в законодательстве.

Тимошенко призвала «поименно установить» тех, кто допустил, что «энергетически самостоятельная» Украина оказалась в подобной ситуации.

«Это не просто диверсия против Украины, практически, Украину экономически уничтожают», — резюмировала лидер «Батькивщины».

Ранее Федерация работодателей Украины (ФРУ) потребовала от руководства страны признать, что в энергетике начался кризис «уровня чрезвычайной ситуации», и принять срочные меры для борьбы с ним. ФРУ назвали текущий уровень цен на энергоносители «убийственным» для украинской промышленности.

При этом бюджетные организации на Украине также столкнулись с тем, что фирмы, с которыми ранее были заключены договоры на поставку газа, разоряются. В итоге объявляются новые тендеры, куда приходят лишь частные компании, готовые поставлять газ только по рыночным ценам, бьющим все рекорды.