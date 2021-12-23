На Украине выдвинули требования в обмен на нейтралитет Киева

Генерал, бывший глава СБУ Игорь Смешко заявил, что условия Украины относительно возможных переговоров о нейтральном статусе страны необходимо выдвигать только в пакете с рядом условий. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на эфир телеканала «Украина 24».

По его словам, Украина согласится на нейтральный статус только после выполнения трех условий. Во-первых, границы Украины 1991 года должны быть восстановлены. То есть, Крым, Донбасс и вся государственная граница Украины должны снова перейти в суверенную защиту государства, указал Смешко.

Вторым требованием, продолжил он, будет новое соглашение в дополнение к Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.

В-третьих, Смешко призывает Киев потребовать суверенно право не в рамках НАТО иметь двусторонние военные соглашения с теми государствами, которые хотят сотрудничать с Украиной.