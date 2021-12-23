В Литве призвали отвергнуть предложения России по безопасности

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что НАТО следует отклонить предложения РФ по гарантиям безопасности. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на интервью The Times.
По его словам, альянс не должен начинать переговоры с Москвой по ее инициативе. Ландсбергис подчеркнул, что члены НАТО не ведут никаких разговоров о введении войск альянса с территории Литвы. Он добавил, что в Литве считают необходимым сохранять текущий уровень безопасности в регионе. Единственные переговоры, которые Вильнюс приветствовал бы — по поводу усиления гарантий безопасности территории от Черного моря в Румынии и до Эстонии.
Кроме того Ландсбергис считает, что НАТО необходимо увеличить поставки оборонного вооружения на Украину.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ни при каких обстоятельствах не отбросит право Украины «выбирать свой путь» и претендовать на вступление в организацию. Он указал, что все страны-члены НАТО в этом вопросе продолжают придерживаться единой позиции. Столтенберг добавил, что в НАТО сохраняется убеждение по поводу российских вооруженных сил, которые продолжают стоять на границе с Украиной, хотя западные страны регулярно призывают к деэскалации.