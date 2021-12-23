«Омикрон будет быстро распространяться»: что ждет Россию?

Министры здравоохранения ведущих европейских стран признали омикрон-штамм самой серьезной угрозой для здравоохранения. Многие государства уже объявили о начале пятой волны пандемии и готовятся к очередному локдауну. О том, захватит ли омикрон Россию и когда это может произойти, нужно ли вакцинироваться сейчас или стоит ждать обновленной вакцины, «Ленте.ру» рассказал член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов.

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва» Денис Гришкин / АГН «Москва»

«Лента.ру»: Омикрон уже в России. Можно ли, основываясь на знаниях о том, как мутирует вирус, спрогнозировать скорость его распространения в стране? В Англии, например, отмечают, что каждые два-три дня количество зараженных удваивается.

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Нетёсов: Чтобы сделать такой прогноз, нужно учитывать много разных параметров и данных, причем эти параметры меняются. Сейчас многие регионы ужесточают правила, по которым можно ходить в рестораны, кино и прочие общественные места с большим скоплением народа. Причем эти правила очень разные в разных регионах, а это очень важно для правильного прогнозирования — какие именно правила установлены и как их соблюдают жители. Да и о параметрах самого варианта омикрон мы знаем пока немного. Это будет прояснено в ближайшие две недели.

Опять же трудно спрогнозировать, как люди будут носить маски. Очень трудно спрогнозировать, сколько людей будет вакцинировано в ближайшие дни. Так что я не думаю, что сейчас можно точно спрогнозировать скорость распространения омикрон-штамма. По всей видимости, надо брать за аналог дельту и по ней уже смотреть. Только что опубликованные данные по вспышке в Норвегии и ожидаемые данные по Великобритании и Дании могут помочь хотя бы в грубой прикидке.

И уже ясно, что по скорости распространения этот вариант будет не менее быстро распространяться, чем дельта.

Уже появились данные об исследованиях мРНК и аденовирусных вакцин, которые показывают значительное снижение эффективности против штамма омикрон. Стоит ли беспокоиться по этому поводу?

Омикрон действительно существенно отличается от предыдущих вариантов. Данных по тому, как работают против него вакцины, очень мало, и они противоречивы. Для точного выяснения этого надо, чтобы человек был точно экспонирован к этому вирусу (подвергался воздействию — прим. «Ленты.ру»). Более того, надо четко знать, сколько времени прошло с последней вакцинации, потому что защитные титры антител и Т-клеточный иммунитет все-таки со временем уменьшаются.

За рубежом же специалисты ищут способы измерения эффективности существующих вакцин по данным анализа этих вспышек. Почему-то некоторые журналисты употребляют слова «беспокойство» и «паника». Между тем беспокоиться надо тогда, когда вы вышли из дома без маски, а вам надо встречаться с десятком людей. Лучше вернуться домой, взять с собой маски или тут же их купить. И вместо беспокойства надо надежно вакцинироваться или ревакцинироваться, если подошло время.

Сейчас фармкомпании, в том числе и российские, заявили, что в ближайшее время обновят свои препараты. Не будет ли разумным для тех, кто еще не ставил бустер или не вакцинировался, подождать обновленной вакцины?

Мне недавно звонила одна дама, у нее было очень плохо с пожилым отцом, его надо было срочно госпитализировать в терапевтическое отделение стационара. Но ПЦР-тест на SARS-CoV-2, который он сдал, готовясь к госпитализации, оказался положительным, а он неоднократно отказывался вакцинироваться. Сейчас семья реально в панике, все время спрашивают себя, почему в свое время не поступили разумно, почему не вакцинировались.

В геноме коронавируса 29 тысяч оснований, мутаций в геноме варианта омикрон выявлено сейчас от 50 до 60. Сколько процентов в целом от генома эти мутации составляют? Меньше одного. Но минимум половина из них — 32 — сосредоточены в шиповидном S-белке, в основном в рецептор-связывающем домене (с его помощью вирус связывается и проникает в клетку человека — прим. «Ленты.ру»). Но все равно у этого белка остались общие антигенные детерминанты для вариантов омикрон и дельта. Поэтому вакцины хотя бы частично, но защитят, шансов умереть будет намного меньше, чем у невакцинированного. Ждать пассивно — это неправильная позиция.

Как скоро могут выйти обновленные вакцины от коронавируса?

Все зависит от позиции контролирующих органов. Реально получить обновленный лабораторный вариант вакцины месяца за два-три. Да фактически он и для «Спутника V», и для мРНК-вакцин уже получен. Но дело в том, что его эффективность надо проверить хотя бы на животных, а также протестировать на безопасность. Я полагаю, что и наши, и зарубежные контролирующие органы настоят хотя бы на минимальной проверке на животных, да и на безопасность в испытаниях на добровольцах первой-второй фаз его надо проверить, потому что у вакцин с новыми вставками могут обнаружиться какие-то неожиданные свойства. На это уйдет минимум два месяца.

То есть они будут считаться новыми препаратами? Но ведь ежегодно обновляемые вакцины от гриппа не проходят такой цикл проверок.

Вы просто не в курсе. Для того чтобы сделать сезонную вакцину от гриппа, надо провести реассортацию (смешивание фрагментов генетического материала, их у вируса гриппа восемь — прим. «Ленты.ру») того штамма, который выделен из природы, со штаммом, который хорошо размножается в куриных эмбрионах или специальных культурах клеток. Затем следует убедиться, что в полученном в результате реассортации вирусе содержатся нужные антигены, и, наконец, проверить его на иммуногенность и безопасность.

С большей долей вероятности вакцина будет безопасной, но это надо все же проверить. А оценку иммуногенности вообще никто не отменял, она все равно проводится. Просто со стороны кажется, что все происходит очень быстро. Да, на вакцинах от гриппа технология и их получения, и их проверки на безопасность и иммуногенность очень строго и четко отработана, но все процедуры соблюдаются. В результате на это обновление тоже уходит несколько месяцев.

Почему не получается создать универсальную вакцину сразу от всех штаммов, на которую не влияли бы мутации вируса? Со многими другими инфекциями же получилось.

Против того же гриппа, например, изобрести универсальную вакцину не получается, почти каждый сезон приходится ее обновлять. Вирус гриппа вообще изменчивый, он немного меняется каждый год. А еще и вакцина многокомпонентная, так что менять ее и проверять надо каждый год.

Что касается универсальных вакцин против других заболеваний, надо принять во внимание следующее: такие вирусы, как вирусы кори, оспы, гепатита В — антигенно разнообразные, зато крайне медленно мутируют и эволюционируют. Потому вакцины против этих вирусов не то чтобы универсальные, их просто нет необходимости менять.

Сейчас в Европе снова подняли вопрос об оптимальных сроках ревакцинации. В Дании предлагается интервал в 4-5 месяцев. Насколько это целесообразно?

Вероятно, такое предложение — результат изучения ситуации, результат анализа, когда именно вакцинированные начинают заболевать после прививки и какой сейчас циркулирует вариант коронавируса. Эксперты проанализировали данные по омикрону и дельте и сделали соответствующие выводы. Но надо смотреть, какие конкретно ученые провели такую научную работу, для какой вакцины и для каких вариантов коронавируса. Не для всех препаратов это будет работать одинаково.

Есть ли научные работы о влиянии частой ревакцинации на ресурсы организма по другим инфекциям? Насколько это вредно и может ли спровоцировать аутоиммунные болезни?

Таких работ много, и для того, чтобы квалифицированно ответить на этот вопрос, мне надо поработать пару дней. Но не стоит думать, что человек сталкивается с напрягами для своего иммунитета только во время вакцинации. Весенний сезон, пыльца очень влияют на иммунитет. Летом и осенью в воздухе масса аллергенов. Любая заноза в пальце с повреждением кожных покровов и попаданием инфекции в кровь — тоже большой напряг для иммунитета. Это даже видно по реакции, когда на месте занозы палец распухает.

То есть на самом деле наш иммунитет довольно часто напрягается. И в основном вовсе не из-за вакцин. А ведь вакцины в плане возможных реакций гораздо безопаснее, чем те же природные аллергены. Потому что состав вакцин хорошо известен, и от вакцин совершенно точно не будет такой реакции, как от пыльцы растений. Очень многие люди не могут дышать весной, во время цветения растений, они вынуждены уезжать на неделю-две из региона. Так что давайте не будем преувеличивать реакцию на вакцины, которые реально тщательно проверяют и изучают в клинических испытаниях первой, второй и третьей фазы. А влияние пыльцы, между прочим, так тщательно не изучают.

Даже частая вакцинация у некоторых людей не приводит к выработке антител. Что им делать?

По иммунитету люди отличаются намного сильнее, чем принято думать. Количество антител в крови после прививки, как и после болезни, в том числе зависит от отличий в геномах и организмах людей.

Я знаю несколько человек, которые раз пять-десять вакцинировались против гепатита В, но антител к этой инфекции у них так и не выработалось. Но пара из этих людей были вирусологи, они имели возможность исследовать у себя клеточный иммунитет. Клеточный иммунитет по стоимости проверить раз в 20 дороже, чем гуморальный. Кроме того, для проведения анализа требуется высококвалифицированная лаборатория и немало времени. У этих вирусологов Т-клеточный иммунитет оказался очень высоким, хотя гуморальный и отсутствовал. То есть от инфекции они все же были защищены. Поэтому при исследовании вакцин в клинических испытаниях третьей фазы, как правило, производится оценка и гуморального, и клеточного иммунитетов, несмотря на дороговизну.

Но если и после второго раза нет антител — ну что тут сделаешь... Такая особенность организма. То есть эти люди, вполне вероятно, могут иметь сильный Т-клеточный иммунитет.

Считалось, что снижение патогенности и увеличение передаваемости — обычное направление эволюции паразитов. Можно ли сказать, что в случае с коронавирусом ставится гигантский эксперимент, который может это опровергнуть?

Я не знаю, кем это считалось. Когда такие утверждения цитируют без указания имени и уровня знаний «специалиста», следует считать это слухами. Но такое убеждение иногда встречается у специалистов с медицинским образованием, которые учились лечить людей, но не изучали патогены.

Давайте для примера возьмем вирус Эболы. С 1976 года, когда этот вирус впервые обнаружили, зафиксировано уже десятки, если не сотни вспышек вызванного им заболевания. Но этот патоген генетически практически не меняется. Вирус оспы так и не менялся за все время, которое ушло на искоренение болезни, а это минимум полсотни лет. Вирус кори — то же самое: его патогенность не снижается.

Другое дело, что когда мы вакцинируемся против нехороших патогенов, то у нас растет коллективный иммунитет. Соответственно снижается репродуктивное число вируса. Репродуктивное число — это скольким людям один зараженный человек может передать инфекцию. Когда значительная часть коллектива вакцинирована (с уменьшением до почти единицы репродуктивного числа), то четко видно, что вирус перестает распространяться эффективно.

Если у варианта дельта репродуктивное число шесть (один больной может заразить шесть человек — прим. «Ленты.ру»), то посчитайте, сколько человек в коллективе должны быть иммунными, чтобы репродуктивное число стало близко к единице. Получается, планка вакцинированных должна быть не меньше 84 процентов. Если репродуктивное число составляет 5, то планка, с которой эпидемия начнет четко затухать, равна 80 процентам. И только близко к этой цифре вы увидите эффект. Это стандартная вещь, зависимость здесь нелинейная. Если репродуктивное число уменьшится с шестерки до двойки, то разницы вы почти не заметите, эпидемия все равно будет идти. А когда будет близко к единице, все начнет затухать.

Как сильно нужно будет корректировать планку коллективного иммунитета из-за омикрона?

По омикрону репродуктивное число пока точно не определено. Одно ясно: оно больше шести — больше, чем у варианта дельта.

Ваш коллега, вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков высказал гипотезу, что штамм омикрон вполне может быть искусственно созданной живой вакциной. Что вы об этом думаете?

Живые вакцины против некоторых заболеваний создать удалось, но далеко не от всех. Мне кажется, Чумаков очень сильно поторопился, потому что уже зафиксированы смерти от варианта омикрон. Более того, уже сейчас известно, что им болеют дети.

Кроме того, структура генома варианта омикрон определена. Там минимум 15 аминокислотных замен в рецептор-связывающем домене. Я не понимаю, зачем их искусственно туда напихивать, если у кого-то была цель сделать мягкий штамм вируса, чтобы им все проиммунизировались. Ну и, наконец, зачем такому благородному ученому таиться от всех, если он это сделал в качестве вакцины?

А если оперировать реалиями, то замены в рецептор-связывающем домене очень важны, а их действие в получившемся варианте без его экспериментальной проверки исходно непредсказуемо. На самом деле и замены, и вставки в его геном могли образоваться просто путем рекомбинации с существующими в природе штаммами бета-коронавирусов.

Но теоретически реально ли ослабить лабораторно патогенность вируса, выпустить его в популяцию и превратить в натуральную вакцину?

Возможность создания лабораторных вариантов вируса известна десятилетия, с конца 1980-х годов. Чем отличаются дельта, омикрон и сам SARS-CoV-2 от предыдущих бета-коронавирусов? У них есть сайт расщепления фурином (это позволяет вирусу гораздо легче проникать в клетки, не покидая их после связывания с их оболочкой — прим. «Ленты.ру»). Если этот сайт убрать, то патогенность вируса должна снизиться.

То есть теоретически такой путь можно вообразить, но многие назовут его крайне авантюрным. Ведь если такие мутанты создавать, то это должно быть официально, в хорошо оснащенной лаборатории, в условиях биобезопасности и со всеми доклиническими и клиническими исследованиями.

Как вы относитесь к планам выдавать ковид-сертификаты всем, у кого анализ показал наличие антител в крови к SARS-CoV-2? То есть не только тем, кто болел официально, но и тем, кто к врачу не обращался?

Я сам переболел бессимптомно, мой уровень антител был выше, чем у некоторых вакцинированных людей. Но это значение постепенно снижалось, поэтому я решил вакцинироваться. Уровень антител у меня сразу подскочил более чем в 20 раз. Сейчас я себя очень уверенно чувствую, хотя маску все равно ношу.

Считаю, что выдавать QR-коды по тесту на антитела — правильный шаг, логически обоснованный. Он позволит продвинуться вперед в нормализации нашей жизни. Кроме того, это даст возможность признать вакцинацию препаратами, не зарегистрированными в России. Иначе мы замучаемся их оценивать. В мире сейчас основных вакцин против ковида насчитывается больше десятка. Нам проще замерять уровень антител и по ним принимать решение, считаем мы человека защищенным или нет.

Только нужно определиться, что является защитным титром антител, какими аккредитованными для этой цели тест-системами это будут определять и сколько времени такой сертификат будет действовать. Это точно так же, как вы идете в магазин, смотрите на ценник и понимаете, хватает у вас на это средств или нет. Если нет, вам просто не продадут товар. Здесь — то же самое.

Каким должен быть титр антител — есть исследования по этому поводу?

Цифры приблизительно уже определены экспертами-исследователями: защитным считается значение в районе 500 BAU/мл (международные единицы, предложенные ВОЗ для оценки в тест-системах количества антител у человека — прим. «Ленты.ру»).