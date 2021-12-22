Польша захотела построить сверхдержаву, потеснив Германию и Россию

«В нашем регионе появляется пространство для действий. С одной стороны, речь идет о территории бывшей Речи Посполитой двух народов. Мы могли бы открыть в Львове и Гродно Дома сотрудничества и дать самым талантливым украинским и белорусским студентам, учащимся в польских вузах, гранты на создание общественных организаций в Минске и Киеве. Наконец, мы можем предложить финансовую поддержку взамен на открытие их рынков для нашей продукции. С другой стороны, появляется возможность развернуть деятельность на юге от наших границ. Нам нужно предложить Чехии, Венгрии, Румынии, Болгарии и Хорватии создать собственный валютный союз и финансовые фонды, а в будущем, возможно, и валюту. А еще странам нашего региона необходимо отмежеваться от климатической политики ЕС и создать свою программу, опирающуюся на развитие технологий, а не на блокирование экономического роста», — отметил журналист.