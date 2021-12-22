Польша захотела построить сверхдержаву, потеснив Германию и Россию

У Польши есть шанс создать альтернативный центр силы в Центральной Европе, подвинув Россию и Германию. Об этом заявил журналист Бартош Бартчак в своей статье в Gazeta Polska Codziennie. Перевод материала сделали «ИноСМИ».
Бартчак уличил Москву и Берлин в дележке Европы. По его мнению, Россия хочет «напасть» на Украину, а Германия — создать европейское «супергосударство». При этом оба сценария Бартчак назвал невозможными.
«В нашем регионе появляется пространство для действий. С одной стороны, речь идет о территории бывшей Речи Посполитой двух народов. Мы могли бы открыть в Львове и Гродно Дома сотрудничества и дать самым талантливым украинским и белорусским студентам, учащимся в польских вузах, гранты на создание общественных организаций в Минске и Киеве. Наконец, мы можем предложить финансовую поддержку взамен на открытие их рынков для нашей продукции. С другой стороны, появляется возможность развернуть деятельность на юге от наших границ. Нам нужно предложить Чехии, Венгрии, Румынии, Болгарии и Хорватии создать собственный валютный союз и финансовые фонды, а в будущем, возможно, и валюту. А еще странам нашего региона необходимо отмежеваться от климатической политики ЕС и создать свою программу, опирающуюся на развитие технологий, а не на блокирование экономического роста», — отметил журналист.
Также Бартчак подчеркнул, что данный период является идеальным временем для новых держав. Журналист призвал воспользоваться ситуацией, чтобы усилить интеграцию в рамках «Троеморья», и «выдавить» Россию из Белоруссии и Украины.
«Мы можем занять на Днепре место россиян в роли инвесторов и носителей культуры. Перед нами лучший за многие века шанс на то, чтобы создать сильную державу», — заключил Бартчак.