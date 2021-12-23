Кулеба обсудил с Боррелем ситуацию с безопасностью

«Провёл телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Главная тема — ситуация с безопасностью. Мы оба согласились с ключевым принципом: решения по безопасности Украины могут приниматься только при участии Украины, а решения по безопасности Европы в целом — при участии ЕС», — написал Кулеба в Twitter.