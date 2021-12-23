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27 минут назад

Кулеба обсудил с Боррелем ситуацию с безопасностью

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудили ситуацию с безопасностью.

Кулеба обсудил с Боррелем ситуацию с безопасностью
Фото: ReutersReuters

«Провёл телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Главная тема — ситуация с безопасностью. Мы оба согласились с ключевым принципом: решения по безопасности Украины могут приниматься только при участии Украины, а решения по безопасности Европы в целом — при участии ЕС», — написал Кулеба в Twitter.

Ранее Кулеба объяснил указ президента Владимира Зеленского о сужении круга лиц, которые могут официально говорить о международной политике Киева.

По его словам, это позволит избежать «хаоса и самодеятельности» во внешней политике страны.

В мире,Жозеп Боррель,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,ЕС,
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